باكنجهام: ليلة رائعة.. وهزمناهم بعمل 14 شهرا

عدَّ الإنجليزي ديس باكنجهام، مدرب فريق الخلود الأول لكرة القدم، الانتصار العريض على الأهلي 3ـ1، السبت، ضمن رابع جولات دوري روشن السعودي، ترجمةً لعمل تراكمي عمره 14 شهرًا منذ بداية الموسم الماضي.

وفي مؤتمرٍ صحافي، تلا اللقاء، قال: «كانت ليلةً رائعةً عشناها اليوم. قدَّمنا مباراةً جيدةً أمام بطل النخبة على الرغم من خوضنا مباراةً أخرى قبلها بيومين فقط».

ورفض تضخيم خطأ حامد الشنقيطي، حارس المرمى، في هدف الأهلي موضحًا: «تحدَّثت كثيرًا مع حامد الشنقيطي. أدرك أن اللاعبين الشباب يرتكبون الأخطاء، لكن أخطاء حراس المرمى تحديدًا تكون أكثر كلفةً، والأهم هو ردة الفعل بعدها. حامد تصدَّى لكراتٍ كثيرةٍ، وقدَّم مستوى جيدًا، وهذا ما يهمنا. نحن ندعم اللاعبين الشباب، وكما تشاهدون لدينا كمارا والعليوة وغيرهما».

وفي ردٍّ على استفسارٍ من «الرياضية» حول تلقِّي الشنقيطي بطاقتين صفراوين خلال الجولات الأربع الأولى، وإذا ما كان ذلك يُمثِّل مصدرَ قلقٍ، قال: «فريقنا الموسم الجاري مختلفٌ عن الموسم الماضي. لدينا مجموعةٌ أصغر سنًّا، وأعتقد أننا من أصغر الفرق من حيث معدل الأعمار، ونعمل باستمرارٍ على تطوير اللاعبين».

وتابع: «الشيء الذي أركز عليه، هو القانون الجديد المتعلِّق بالعد التنازلي عند خروج الكرة، ففي بعض الحالات لا تكون الكرة قريبةً من حارس المرمى، لذا يفترض أن يبدأ العد عندما تكون الكرة موجودةً في منطقة الست ياردات».

وختم حديثه قائلًا: «ما ترونه الآن هو نتيجة عملٍ تراكمي، بدأ قبل 14 شهرًا، ولم يأتِ بسهولةٍ. عملنا كثيرًا منذ وصولنا إلى الفريق، وما تحقَّق لم يأتِ من فراغٍ، ونحن الآن نُترجِم العمل الذي بدأناه الموسم الماضي».

وارتفع رصيد الخلود إلى ثماني نقاطٍ من أربع مبارياتٍ، مسجلًا أفضل انطلاقةٍ له في دوري المحترفين، الذي يخوض فيه موسمه الثالث، وواصل تفادي الهزيمة، وحقق فوزه الثاني بعدما سبق له إسقاط التعاون 3ـ2، والتعادل مع الاتحاد والدرعية 1ـ1.