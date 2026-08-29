نيوكاسل يذيق توتنام الخسارة السابعة

تلقى فريق توتنام الإنجليزي الأول لكرة القدم خسارته الثانية تواليًا في الدوري الممتاز، بعد سقوطه السبت بثنائية نظيفة أمام نيوكاسل لحساب الجولة الثانية.

ويدين الألماني الجديد ماتياس يايسله، المدرب السابق للأهلي السعودي، بفوزه الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز للثنائي السويدي أنتوني إيلانجا «62» والكونغولي يوان ويسا «72»، بعد أن اكتفى بنقطة من أمام ليفربول «2-2».

أمام المدرب الإيطالي روبرتو دي زيربي، فتلقى الخسارة الثانية، بعد أولى أمام برينتفورد «0ـ3»، وذلك بعد إنفاق النادي اللندني نحو 355 مليون يورو على الانتقالات الصيفية، آخرها صفقة المهاجم المصري عمر مرموش، القادم من مانشستر سيتي على سبيل الإعارة، مع إلزامية الشراء بنهاية الموسم.

وهذه المرة الثالثة التي يخسر فيها توتنام أول مباراتين له في الدوري دون تسجيل أي هدف، بعد أن فعل ذلك سابقًا موسمي 1947ـ1948 «الدرجة الثانية» و1974ـ1975 بحسب «أوبتا، التي أشارت أيضًا إلى أنه ومنذ بداية الموسم الماضي خسر الفريق أكبر عدد من المباريات على ملعبه في الدوري الممتاز «11 مباراة» بالتساوي مع وولفرهامبتون.

أما نيوكاسل فقد علا كعبه على توتنام في المواسم الخمسة الأخيرة بالدوري إذ فاز في سبع مباريات من أصل تسع، مسجلًا تعادلًا وخسارة.

وأشرك دي زيربي مرموش أساسيًّا، إلى جانب زميله الإيطالي ساندرو تونالي، المنتقل من نيوكاسل، فيما غاب البرازيلي سافيولا المنضم حديثًا من سيتي، بسبب إجهاد عضلي.

وافتتح إيلانجا التسجيل بعد أن وصلته كرة رأسية من البوسني عمار ديديتش، فتسلمها ثم التف ودار وسدَّدها بيسراه أرضية من داخل المنطقة إلى يمين الحارس التشيكي أنتونين كينسكي «62».

ومن ركلة ركنية من الجهة اليسرى نفّذها لويس هول، مرَّر البديل الألماني نيك فولتيماده الكرة برأسية صوب ويسا، فأسكنها الأخير بيمناه أكروباتية من داخل منطقة الياردات الست إلى يسار كينسكي «72». وهو الهدف الثالث لنجم منتخب الكونغو الديمقراطية في شباك توتنام خلال أربع مواجهات.