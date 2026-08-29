الشنقيطي: خطأ الكلاسيكو حطمني.. والخلود منحني الثقة

أقرّ حامد الشنقيطي، حارس مرمى فريق الخلود الأول لكرة القدم، بمسؤوليته عن هدف الأهلي، مبديًا ارتياحه للمشاركة أساسيًّا باستمرار والحصول على فرصة معالجة أخطائه والتعلم منها.

وفي تصريحات إعلامية للناقل الرسمي بعد الفوز 3ـ1 على الأهلي، السبت، ضمن رابع جولات دوري روشن السعودي قال الشنقيطي: «لعبنا مباراة كبيرة أمام الأهلي على أرضنا وبحضور جماهيرنا، وحاولنا تقديم كل ما لدينا، ونجحنا في تحقيق الفوز».

وعن مشاركته أساسيًّا في جميع مباريات الخلود قال صاحب الـ 21 عامًا: «أعمل على تطوير نفسي، وسعيد بحصولي على فرصة المشاركة أساسيًّا في هذا العمر، وكل ما وصلت إليه يعود الفضل فيه بعد الله إلى والديّ ودعائهما. حاولت أن أؤدي ما عليَّ، والحمد الله على التوفيق».

وأضاف الحارس المعار من الاتحاد: «عندما وصلتني فرصة الإعارة إلى الخلود، لم أتردد في استغلالها للحصول على فرصة اللعب. أتذكر عندما شاركت مع الاتحاد أمام الهلال وارتكبت خطأً أثر فيّ وحطمني، وشعرت أنه قلل مني، لكن الله أكرمني بعدها».

وتابع: «هدف الأهلي اليوم كان بسبب خطئي، لأنني تحركت قبل الكرة، لكنني أتعلم من أخطائي هنا في الخلود. النادي منحني الثقة، ووضعني ضمن خياراته الأساسية، وهذا يختلف عن الوضع عندما أشارك فقط وقت الطوارئ».

وحول لقطة مزاحه مع توني، مهاجم الأهلي، أوضح: «توني كان يحاول استفزازي، وبعد الهدف الأول قال لي: «بسجل عليك»، لكن علاقتنا جيدة ونمزح مع بعض».