هال سيتي يخطف نقاط كوفنتري.. وبورنموث وإيفرتون يكتفيان بالتعادل

خطف فريق هال سيتي الإنجليزي الأول لكرة القدم، بهدفٍ نظيفٍ، ثلاث نقاطٍ من مضيفه كوفنتري سيتي، السبت، ضمن الجولة الثانية من الدوري الممتاز، ليرفع رصيده إلى ست نقاطٍ.

وكان الفريقان، الصاعدان حديثًا إلى «البريميرليج»، تعادلا دون أهدافٍ في مباراتين بينهما ضمن دوري القسم الأول «تشامبيون شيب» الموسم الماضي، لكنْ هذه المرة حُسِمَت المباراة بالفوز.

وجاء الهدف عكسَ مجريات اللعب إثر ركلةٍ ركنيةٍ لكوفنتري، تم تشتيتها بنجاحٍ قبل أن يمرِّر محمد بلومي الكرة إلى ليام ميلر من نصف ملعبه، ليجد اللاعب الكندي نفسه في مواجهة الحارس، ويهز الشباك.

وكان هال سيتي تغلَّب على مانشستر يونايتد، الأسبوع الماضي، ليحتل المركز الثاني بفارق الأهداف خلف مانشستر سيتي.

وعلى الساحل الجنوبي، تعادل بورنموث وضيفه إيفرتون 1ـ1 في الجولة نفسها.

وتقدَّم بورنموث عبر أليكس سكوت قبل الاستراحة مباشرةً بعد أن هيَّأ له إيفانيلسون الكرة، ليُطلق لاعب الوسط تسديدةً من حدود منطقة الجزاء، هزَّت شباك جوردان بيكفورد.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع، أدرك إيفرتون التعادل بعد أن فشل دفاع بورنموث في تشتيت ركلةٍ ركنيةٍ، ليستغلَّ القائد جيمس تاركوفسكي الفرصة، ويزور الشباك، رافعًا رصيد فريقه إلى أربع نقاطٍ في المركز الرابع قبل انتهاء الجولة، بعد أن فاز افتتاحًا 2ـ0 على كريستال بالاس.

أمَّا بورنموث، فتجمَّد رصيده عن نقطةٍ وحيدةٍ بالمركز الـ 12 عقب خسارة مباراة الجولة الأولى أمام مانشستر سيتي 1ـ2.