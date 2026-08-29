الموسم الثالث على التوالي.. الاتحاد لا يكسب الفتح

تعثّر فريق الاتحاد الأول لكرة القدم للموسم الثالث على التوالي على أرض الفتح ضمن دوري روشن السعودي، الذي جمعهما مساء السبت لحساب رابع جولات الموسم الجديد.

وانتهى اللقاء، الذي احتضنه ملعب «تمويل الأولى» في الأحساء، بالتعادل السلبي، وهي نتيجة رفعت عدد نقاط الضيف إلى 8 والمضيف إلى 2.

واستحوذ الاتحاد على الكرة بنسبة 63 في المئة، وفق الموقع الإلكتروني لرابطة الدوري، وسدّد 24 تسديدة مقابل 11 لمضيفه.

وآخرُ فوزٍ اتحاديّ على الفتح في الأحساء تحقّق بنتيجة 4ـ2 في مارس 2024، ضمن الجولة الـ 24 من دوري 23ـ2024.

في الموسم التالي من المسابقة، فاز الفتح في ملعبه 2ـ0 على الاتحاد. ولحساب نسخة الموسم الماضي، أسفر لقاؤهما على أرض «النموذجي» عن التعادل 2ـ2.

وللمرة الأولى، تنتهي مواجهة الفريقين في الأحساء، على مستوى دوري روشن، بالتعادل من دون أهداف.

وتواجه الفريقان 35 مرّةً في الدوري، الذي انطلق عام 2008، كسِب «النمور» 15 منها، مقابل 7 لـ «النموذجي»، مع 13 تعادلًا.