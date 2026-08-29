الدرعية يضرب الاتفاق بسيناريو النصر

كسب فريق الدرعية الأول لكرة الأول لكرة القدم نظيره الاتفاق بثلاثية نظيفة، السبت، ضمن الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي.

وقاد الأوروجوياني داروين نونيز، مهاجم الدرعية المعار من الهلال، فريقه إلى الانتصار بتسجيله هدفين «8 و81»، وسجَّل الجزائري عادل بولبينة الهدف الثاني «53».

وسجَّل الدرعية الثلاثية النظيفة الأولى في شباك الاتفاق منذ مواجهة النصر التي خسرها الفريق الشرقي 0ـ3 في 20 سبتمبر 2024.

ورفع الفريق العاصمي رصيده إلى سبع نقاط من انتصارين وتعادل مقابل خسارة وحيدة، بينما تجرع الاتفاق الهزيمة الثانية مقابل انتصارين، ليكتفي بست نقاط.

ويواجه الدرعية نظيره القادسية، الخميس المقبل، على ملعب الأول بارك، فيما يلاقي الاتفاق منافسه أبها الجمعة.