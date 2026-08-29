بالذكريات الهلالية.. نونيز يهز الاتفاق

كرَّر الأوروجوياني داروين نونيز، مهاجم فريق الدرعية الأول لكرة القدم، ثنائيته في شباك الاتفاق بعد تسجيله هدفين في لقاء الفريقين، السبت، ضمن الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي، مستعيدًا ما فعله أمام الفريق الشرقي بقميص الهلال في الموسم الماضي.

وكان نونيز سجل هدفين للهلال في الانتصار الكبير على الاتفاق بخماسيةٍ، 18 أكتوبر الماضي، إذ أحرز الهدفين الثاني والخامس عند الدقيقتين 39 و74.

وسجل الدولي الأوروجوياني ثنائيته في الدقيقتين 8 و81 في انتصار فريقه بثلاثيةٍ نظيفةٍ، وقبله أحرز زميله الجزائري عادل بولبينة هدفًا «53».

وعاد المهاجم الأوروجوياني إلى مواجهة الاتفاق هذه المرة بقميص الدرعية بعد انتقاله إليه على سبيل الإعارة من الهلال حتى نهاية الموسم الجاري.

يذكر أن نونيز شارك في 24 مباراةً مع الهلال الموسم الماضي في مختلف المسابقات، سجل فيها تسعة أهدافٍ، وصنع خمسة.