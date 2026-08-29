فيسينج: صنعنا الفرص والحظ عاندنا

ألقى الألماني ينس فيسينج، مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، باللائمة على غياب التوفيق بعد التعادل السلبي مع الفتح، مساء السبت، في الأحساء، ضمن رابع جولات دوري روشن السعودي.

وصرَّح الألماني: «الحظ وقف ضدنا، وحال بيننا وبين تسجيل الأهداف. كانت تنقصنا الأهداف. أوجدنا من سبع إلى ثماني فرصٍ محقَّقةٍ وثمينةٍ».

وأضاف خلال مؤتمرٍ صحافي عقب صافرة النهاية: «كانت لدينا الرغبة في الفوز وإحراز أكثر من هدفٍ»، مشدِّدًا: «أقول مُجدَّدًا إن الحظ لم يكن معنا اليوم».

ولفت فيسينج إلى غياب الدقة في اللمسة الأخيرة عن بعض الهجمات، وبرَّر دفعه بالمهاجم النيجيري جورج إيلينيخينا في الدقيقة 68 من الشوط الثاني برغبته في إيجاد مزيدٍ من الفرص. وقال: «لم أكن في حاجةٍ إلى دخول جورج، لكنْ عندما شاهدت الفرص كثيرةً، أحببت أن نُوجد مزيدًا منها»، مشيرًا إلى ازدياد ثقة لاعبي الفتح في أنفسهم مع توالي الفرص الاتحادية الضائعة.

ورفع التعادل رصيد الاتحاد إلى ثماني نقاطٍ من فوزين على القادسية والحزم، وتعادلين مع الخلود والفتح.