قادري: مهمتنا ليست سهلة أمام الشباب

شدَّد التونسي جلال قادري، مدرب فريق الحزم الأول لكرة القدم، على ضرورة تحقيق نتيجةٍ إيجابيةٍ أمام الشباب، الأحد، في رابع جولات دوري روشن السعودي، متوقِّعًا ألا تكون المهمة سهلةً.

وفي مؤتمرٍ صحافي عشية اللقاء، قال: «مباراةٌ مهمةٌ جدًّا للفريقين. بدأنا الموسم بنتائجَ إيجابيةٍ، وحقَّقنا الفوز في الدوري، وكأس الملك، كما تطوَّر أداؤنا بشكلٍ ملحوظٍ في مباراتي الدرعية والاتحاد رغم أن النتائج لم تكن في صالحنا».

وأضاف: «نواجه الشباب على أرضنا، ونسعى إلى الحفاظ على الروح، والتركيز العالي الذي ظهرنا به أمام الاتحاد، وتحقيق نتيجةٍ إيجابيةٍ. ندرك أن المهمة لن تكون سهلةً، لكن ثقتي كبيرةٌ باللاعبين والمجموعة، ونتطلَّع إلى تقديم المستوى اللائق».

ويحتل الحزم المركز الـ 12 في جدول الترتيب برصيد ثلاث نقاطٍ من انتصارٍ واحدٍ مقابل هزيمتين.