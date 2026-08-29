دورتموند يكسب هامبورج بثنائية

حصد فريق بوروسيا دورتموند الألماني الأول لكرة القدم نقاطه الثلاث الأولى في الدوري بفوزه على ضيفه هامبورج 2ـ0، السبت. ويأتي الفوز بعد أسبوعٍ واحدٍ من خسارته في كأس السوبر أمام بايرن ميونيخ 1ـ2.

وسجل هدفَي دورتموند المهاجم الغيني سيرهو جيراسي في الدقيقة 9، والوافد الجديد اليوناني يانيس كونستانتيلياس «45+1» في مباراةٍ أكملها صاحب الأرض بعشرة لاعبين إثر طرد البديل الإيطالي سامويلي إيناتشو بيا بالبطاقة الحمراء بعد ثلاث دقائق من دخوله أرض الملعب «77».

ويواجه بوروسيا في الجولة المقبلة مضيفه هوفنهايم، السبت، بينما يلعب هامبورج مع ضيفه ماينز في اليوم التالي.

وشهدت مباريات اليوم أيضًا تحقيق إلفرسبيرج مفاجأةً من العيار الثقيل بتغلُّبه على ضيفه باير ليفركوزن 3ـ2 في مشاركته الأولى ضمن أندية النخبة.

في حين استهلَّ لايبزيج حقبة الأرجنتيني مارتين ديميكيليس، مدربه الجديد، بفوزٍ صريحٍ على ضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ 3ـ0، وتعادل آينتراخت فرانكفورت مع مضيفه يونيون برلين 3ـ3.

وأهدى البديل الهولندي ثايس دالينجا كولن انتصارًا ثمينًا بتسجيله هدفين في الفوز على ضيفه هوفنهايم 3ـ2. وانتهت مباراة ماينز وبادربورن بالتعادل سلبًا.