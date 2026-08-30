لاج: كسبنا الاتفاق بدرس النصر

أكد البرتغالي برونو لاج، مدرب فريق الدرعية الأول لكرة القدم، أن لاعبيه تعلَّموا من مواجهة النصر التي خسروها في كأس الملك، ما منحهم الفرصة لتعديل الأخطاء، وضياع الفرص خلال لقاء الاتفاق الذي كسبه الفريق 3ـ0، السبت، ضمن الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي.

وقال البرتغالي خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «فوزٌ عظيمٌ. نحن تعلَّمنا من مباراة النصر كيف نستطيع تسجيل الأهداف، واستثمار الفرص».

وعن اللاعبين المنضمين أخيرًا، علَّق: «لم نستطع التحكُّم في وضع خطةٍ متكاملةٍ خاصَّةٍ لهم بسبب خوضنا مباراةً كل ثلاثة أيامٍ».

وتابع المدرب: «اللاعبون كانوا قادرين على تجاوز الصعوبات في ضغط المباريات، خاصَّةً أن الاستشفاء لم يكن كافيًا بين مباراةٍ وأخرى».

وفيما يخصُّ الأجواء التي تعيشها المنطقة الشرقية، قال لاج: «واجهت مثلها في الإمارات، وليست بغريبةٍ علي، فأنا معتادٌ عليها».

في المقابل اشتكى المدرب من جدولة الدوري بالقول: «الدوري السعودي تنافسي، لكنْ لم يسبق لي أن لعبت هذا الكم من المباريات خلال أغسطس».