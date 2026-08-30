العطوي: رفضت المخاطرة بإشراك باتنا

كشف خالد العطوي، مدرب فريق الفتح الأول لكرة القدم، عن تعرّض مهاجمه المغربي مراد باتنا لإصابة عضلية قبل التعادل مع الاتحاد 0ـ0، مساء السبت، في الأحساء ضمن رابع جولات دوري روشن السعودي.

وقال خلال مؤتمر صحافي بعد المباراة: «أصيب بشد عضلي، وفضَّلنا إبعاده وعدم المخاطرة بإشراكه، حتى نكسب حضوره في المباريات المقبلة».

وتحدث العطوي عن تحضيراته التي سبقت التعادل السلبي، موضحًا: «من أسرار العمل الفني أمام الاتحاد أننا حلّلنا طريقة اللعب الخاصة بالفريقين عبر الفيديو، وكانت لنا دراسة كاملة وتحليل كامل لمباريات المنافس الماضية، ومنها مباراة القادسية».

ورأى المدرب الفتحاوي أنَّ «بعض التفاصيل البسيطة كان يمكن أن تمنحنا النقاط الثلاث»، لافتًا إلى حصول الضيوف على فترة راحة أطول قبل المباراة.

وعن تبديلاته في الدقائق الأخيرة، أبان: «كان الهدف منها تعزيز العمل الدفاعي».

ومنح التعادل الفتح نقطة ثانية على صعيد موسم الدوري، بعد خسارته من النصر والاتفاق وتعادله مع الفيصلي.

وبين الجولتين الأولى والثانية، غادر الفريق مبكرًا منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين بالخسارة 0ـ3 من العلا.