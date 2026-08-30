ليفانتي يسحق بيتيس بخماسية.. وسوسيداد يستفيق أمام إسبانيول

سحق فريق ليفانتي الإسباني الأول لكرة القدم ضيفه ريال بيتيس بخمسة أهداف مقابل هدفين، السبت، لحساب الجولة الثالثة من الدوري.

ويدين ليفانتي بفوزه للمدافع أدريان دي لا فوينتي «24»، والفرنسي إنزو بارديلي «45+1»، وروجيه بروجيه «56 و70»، ويون أندير أولاساجاستي «90+5».

وسجّل المدافع مارك بارترا «34» ورودريجو ريكيلمي «45+4» هدفي بيتيس.

وبهذا الفوز، كسر ليفانتي بقيادة مدربه البرتغالي لويس كاسترو سلسلة من خمس مباريات عجاف تواليًا أمام بيتيس، ملحقًا بالفريق الأندلسي الخسارة الأولى بعد أربعة انتصارات وتعادل في المواجهات الخمس الأخيرة بينهما.

كما حقق الفريق فوزه الأول في الدوري بعد هزيمة أمام إسبانيول افتتاحًا «3ـ0» وتعادل سلبي أمام أوساسونا.

في المقابل، سقط فريق المدرب التشيلي مانويل بيليجريني للمرة الأولى بعد فوزين في المرحلتين الأوليين أمام ريال سوسيداد وفالنسيا بالنتيجة ذاتها «1ـ0».

وفي مباراة ثانية لحساب الجولة نفسها تخطّى ريال سوسيداد خسارة المرحلتين الأوليين بإسقاطه ضيفه إسبانيول 2ـ1.

أحرز أندير بارينيتسيا «4» والأيسلندي أوري أوسكارسون «61» هدفي أصحاب الأرض، في حين وقَّع روبرتو فرنانديز على الهدف الوحيد للضيوف الذين تجرّعوا خسارة ثانية تواليا «45».