باباس: طاقتنا انتهت.. وضربونا بالتحولات
الأسترالي آرثر باباس، مدرب فريق الاتفاق الأول لكرة القدم خلال المؤتمر الصحافي تصوير: حسين الخيواني
الدمام ـ حسين الخيواني 2026.08.30 | 12:15 am
أرجع الأسترالي آرثر باباس، مدرب فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، سبب الخسارة أمام الدرعية بثلاثية نظيفة، السبت، إلى الإرهاق الذي أصاب لاعبيه.
وقال المدرب الأسترالي، خلال المؤتمر الصحافي: «في الشوط الثاني كنَّا مرهقين ولم تكن لدينا الطاقة الكافية».
وأضاف: «الدرعية في المباراة الماضية كان لديهم تدوير للاعبين واستفادوا منه أمامنا».
وعن مستوى فريقه ذكر: «بدأنا المباراة بشكل جيد، وكانت الفرص لصالحنا».
وتطرق إلى هدف الدرعية الأول: «في أول تحوّل هجومي من الدرعية استطاعوا التسجيل».
واستدرك: «بعد استقبالنا الهدف الأول حصلنا على فرصة التعديل وأضعناها».