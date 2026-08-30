باباس: طاقتنا انتهت.. وضربونا بالتحولات

أرجع الأسترالي آرثر باباس، مدرب فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، سبب الخسارة أمام الدرعية بثلاثية نظيفة، السبت، إلى الإرهاق الذي أصاب لاعبيه.

وقال المدرب الأسترالي، خلال المؤتمر الصحافي: «في الشوط الثاني كنَّا مرهقين ولم تكن لدينا الطاقة الكافية».

وأضاف: «الدرعية في المباراة الماضية كان لديهم تدوير للاعبين واستفادوا منه أمامنا».

وعن مستوى فريقه ذكر: «بدأنا المباراة بشكل جيد، وكانت الفرص لصالحنا».

وتطرق إلى هدف الدرعية الأول: «في أول تحوّل هجومي من الدرعية استطاعوا التسجيل».

واستدرك: «بعد استقبالنا الهدف الأول حصلنا على فرصة التعديل وأضعناها».