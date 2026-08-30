عبر «اكتشف».. القادسية يعرّف الطلبة بعالم الرياضة وتخصصاته

أطلق نادي القادسية برنامج «اكتشف» للزيارات المدرسية والجامعية، الذي يتيح للطلبة التعرُّف على مرافق النادي والمنشآت الرياضية، والاطلاع على عددٍ من التخصُّصات والمجالات المرتبطة بالرياضة من خلال جولاتٍ، وتجاربَ تفاعليةٍ، تختلف حسبَ المرحلة الدراسية.

ووفق بيانٍ للمركز الإعلامي للقادسية، السبت، يستقبل البرنامج طلبة المدارس والجامعات عبر أربعة مساراتٍ، صُمِّمت لتقديم تجاربَ متخصِّصةٍ للفئات العمرية والتعليمية المختلفة، بدءًا من التعرُّف على البيئة الرياضية، وممارسة الأنشطة، ووصولًا إلى استكشاف الجوانب الفنية والهندسية والإدارية والإعلامية المرتبطة بالقطاع الرياضي.

ويخصّص «مسار التفاعل الممتع» لطلبة المرحلة الابتدائية، ويتضمَّن جولاتٍ في مرافق النادي والملعب، إلى جانب ألعابٍ، وتجاربَ حركيةٍ، ومسابقاتٍ رياضيةٍ، تمنح الطلبة فرصة التعرُّف على البيئة الرياضية بطريقةٍ تجمع بين التعلم والتفاعل.

أمَّا طلبة المرحلة المتوسطة، فيستهدفهم «مسار الشغف والمهارات»، الذي يتضمَّن جولةً في الصالات الرياضية ومركز الأداء العالي، ولقاءً حول أهمية الرياضة في الحياة اليومية، إضافةً إلى تجاربَ مهاريةٍ في عددٍ من الرياضات بإشراف مدربين مختصِّين، مع التركيز على مفاهيم الانضباط، والعمل الجماعي، وتطوير المهارات.

ويقدِّم البرنامج لطلبة المرحلة الثانوية والجامعية «مسار الهندسة والتشغيل»، الذي يُعرِّفهم بالجوانب الفنية والتشغيلية للمنشآت الرياضية، وآليات المحافظة على جاهزيتها واستدامتها، بما في ذلك العناية بالملاعب، وأنظمة الري والإضاءة والصوت.

كذلك يتعرَّف الطلبة من خلال «مسار الإدارة وصناعة الرياضة» على الأدوار الإدارية، والإعلامية، والاقتصادية في القطاع الرياضي عبر جولاتٍ في المكاتب الإدارية والإعلامية، وغرف المؤتمرات، والتعرُّف على طبيعة التخصُّصات والمهام المرتبطة بإدارة وتشغيل المنظومة الرياضية.