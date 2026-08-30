انطلق بخسارة.. توتنام يفسد عادات مرموش

خالف فريق توتنام هوتسبير الإنجليزي الأول لكرة القدم عادات المهاجم المصري عمر مرموش عندما خسِر من نيوكاسل يونايتد 0ـ2، مساء السبت، في أول ظهورٍ لنجم منتخب «الفراعنة» مع الأبيض اللندني.

وللمرة الأولى في مسيرته الكروية، يخسر مرموش «27 عامًا» في افتتاحية مشاركاته مع أي فريق.

ويخوض المهاجم المصري تجربة «السبيرز» بعد موسم ونصف الموسم مع مانشستر سيتي الإنجليزي، الذي استقطبه من آينتراخت فرانكفورت الألماني.

ومثّل اللاعبُ فريق وادي دجلة في بلاده، وانطلقت بعدها رحلته الأوروبية، حيث لعِب في ألمانيا أيضًا لفولفسبورج وسانت باولي وشتوتجارت.

ومع كل فريقٍ قبل محطته الاحترافية الجديدة، كان مرموش شريكًا في فوزٍ أو تعادل، في مباراته الأولى، وهي عادة كسرتها خسارة توتنام هوتسبير من ضيفه نيوكاسل يونايتد ضمن ثاني جولات الدوري الممتاز «البريميرليج».

وتعاقد توتنام مع الدولي المصري بصيغة الإعارة مع إلزامية الشراء مقابل 50 مليون جنيه إسترليني، تصل إلى 60 عند تحقّق الإضافات.

وصعّد وادي دجلة مرموش إلى الفريق الأول خلال صيف 2016 وأشركه بديلًا في مباراةٍ أمام الاتحاد السكندري، كسِبها الفريق القاهري 3ـ2 ضمن الدوري المصري الممتاز.

وانتقل اللاعب، في العام التالي، إلى نادي فولفسبورج الألماني، وصعد إلى فريقه الأول عام 2020. وفي المباراة الأولى له مع الفريق، دخل بديلًا، وفاز فولفسبورج 4ـ1 على باير ليفركوزن في إطار منافسات الدوري الألماني «بوندسليجا».

وأعار النادي الألماني اللاعب إلى سانت باولي مطلع عام 2021 وشتوتجارت خلال انتقالات صيف العام ذاته.

واستهل مرموش حضوره مع سانت باولي بالدخول بديلًا أمام فورتسبرجر كيكرز، في مباراةٍ ضمن دوري الدرجة الثانية الألماني انتهت بالتعادل 1ـ1.

بعد الإعارة الأولى، عاد اللاعب إلى «البوندسليجا»، لكن هذه المرة ارتدى قميص شتوتجارت. وفي المباراة الأولى له، لَعِب كامل الدقائق ضد آينتراخت فرانكفورت، وأحرز هدف التعادل 1ـ1.

بعد عامٍ واحد، انضم المهاجم إلى آينتراخت فرانكفورت في صفقة انتقالٍ حر، مفتتحًا هذه المحطة بالمشاركة بديلًا أمام لوك لايبزيج ضمن كأس ألمانيا، في مواجهةٍ أحرز أحد أهدافها وكسِبها فريقه الجديد 7ـ0.

واستهلّ المصري مشواره مع مانشستر سيتي، الذي ضمّه مطلع العام الماضي، بالمشاركة أساسيًّا أمام تشيلسي، ضمن «البريميرليج»، وفاز «السماوي» 3ـ1.

وحتى مع منتخب بلاده، انطلقت مشاركات مرموش بفوز «الفراعنة» 1ـ0 على ليبيا، في أكتوبر 2021 ضمن تصفيات كأس العالم 2022، وكان الهدف من نصيب مهاجم توتنام الجديد.