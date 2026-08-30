فيورنتينا يتكبّد الخسارة الثانية

سقط فريق فيورنتينا الأول لكرة القدم للمرَّة الثانية في الدوري الإيطالي بخسارته 0ـ3 أمام ضيفه فروزينوني ضمن المرحلة الثانية.

وأحرز أنتونيو رايموندو في الدقيقتين 26 و68، وجابرييلي براكاليا «38» أهداف الفريق الفائز.

وأطلق مشجعو فيورنتينا، الذي يتزامن الموسم الجاري مع الذكرى المئوية لتأسيسه «1926»، صافرات الاستهجان احتجاجًا على أداء الفريق في مرةٍ أولى عند نهاية الشوط الأول بالتأخر 0ـ2.

وبعد نهاية المباراة، توجَّه فابيو جروسو، مدرب «الفيولا»، ولاعبوه الذين ارتدوا قميصًا يحمل اللونين الأحمر والأبيض، وهما اللونان الأصليان للفريق، بدلًا من البنفسجي، لتحية المشجعين، فقابلوهم بعاصفةٍ من صافرات الاستهجان.

والخسارة هي الثانية لفيورنتينا بعد أولى أمام روما 0ـ4، ودون تسجيل أي هدفٍ حتى الآن، علمًا أن الفريق نجا من الهبوط الموسم الماضي بصعوبةٍ، إذ أنهاه في المركز الـ 15.

في المقابل، حقَّق فروزينوني، العائد حديثًا إلى دوري الأضواء، فوزه الأول بعد سقوطه افتتاحًا أمام يوفنتوس 0ـ1.

في حين عاد أودينيزي بفوزٍ ثمينٍ من ميدان مضيفه مونزا 3ـ2.

وسجل البولندي ياكوب بيوتروفسكي في الدقيقة 32، والإيفواري حسن كمارا «45»، والهولندي يورجن إيكيلينكامب «45+3» ثلاثية الضيوف، بينما أحرز أندريا كولباني «37»، والبرتغالي جوستافو فاريلا «63» هدفَي أصحاب الأرض.

كذلك فاز ساسوولو على ضيفه تورينو 2ـ1. ويُدين الفريق بفوزه للثنائي الأسترالي كريستيان فولباتو «32»، والبديل المخضرم دومينيكو بيراردي «78».

ووقَّع بييترو كوموتسو على هدف تورينو الوحيد «45+2».