بديلان يمنحان يوفنتوس نقاط بارما

سجل الجناح الأرجنتيني نيكو جونزاليز هدفًا بعد خمس دقائق من دخوله، وأضاف البديل الآخر الهولندي تيون كوبمينرز، لاعب الوسط، الهدف الثاني في الدقائق الأخيرة، ليفوز يوفنتوس 2ـ0 على ضيفه بارما في المباراة التي جمعتهما، السبت، ضمن الجولة الثانية من الدوري الإيطالي.

وأهدر فريق المدرب لوتشيانو سباليتي عددًا من الفرص الجيدة قبل دخول جونزاليز، العائد من إعارةٍ إلى أتلتيكو مدريد الإسباني، في الدقيقة 57. وأثبت اللاعب وجوده عند مرور ساعةٍ من المباراة بإجبار إدواردو كورفي، حارس بارما، على التصدي لتسديدةٍ رائعةٍ.

وبعد دقيقتين، تغلَّب الأرجنتيني «28 عامًا» على الحارس، وسدَّد كرةً، اصطدمت بالقائم البعيد، لكنها ارتدت إليه، فوضعها بقوةٍ في الشباك إثر ارتطامها بماريانو ترويلو، مدافع بارما.

وأدَّت إصابة أندريا كامبياسو في الدقائق الأخيرة إلى دخول كوبمينرز من مقاعد البدلاء في الدقيقة 87، وإثر دقيقةٍ واحدةٍ، عزَّز اللاعب تقدم يوفنتوس بالهدف الثاني بتسديدةٍ قويةٍ في المرمى.

ومع بقاء عشرة فرقٍ لم تخض مبارياتها في الجولة الثانية، يتصدَّر ميلان ويوفنتوس الترتيب برصيد ست نقاطٍّ لكلٍّ منهما.