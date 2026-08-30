سوسييداد يستقطب مدافع برشلونة

تعاقد نادي ريال سوسييداد الإسباني، السبت، مع هيكتور فورت، مدافع فريق برشلونة الأول لكرة القدم، حتى يونيو 2031 مقابل ثمانية ملايين يورو، حسبَ تقديرات وسائل إعلامٍ.

ويحتفظ برشلونة بحق إعادة شراء اللاعب بـ 20 مليون يورو، ونسبةٍ تُقدَّر بـ 50% من أي عملية بيعٍ مستقبليةٍ.

وكتب الموقع الرسمي للنادي الباسكي: «وُلِدَ هيكتور فورت في برشلونة عام 2006، وانضم إلى أكاديمية برشلونة في 2013، وتجاوز جميع المستويات قبل أن يخوض أول مباراةٍ له مع الفريق الأول في 2023».

وأضاف: «خاض اللاعب 30 مباراةً بقميص برشلونة في جميع المسابقات، وكان ظهوره الوحيد في دوري أبطال أوروبا أمام رويال أنتويرب البلجيكي».

وفي الموسم الماضي، انضم فورت إلى إلتشي على سبيل الإعارة، وواصل تطوُّره، واكتسب خبرةً قيِّمةً في الدرجة الأولى.

وشارك اللاعب في 17 مباراةً، وسجل ثلاثة أهدافٍ، وقدَّم تمريرتين حاسمتين.