الـ VAR تنقذ ليون من الخسارة

ألغت تقنية حكم الفيديو المساعد VAR هدفًا متأخرًا، سجَّله سوتا ناكامورا، ليكتفي فريق لوهافر الأول لكرة القدم بالتعادل 1ـ1 مع مضيفه ليون، السبت، ضمن الجولة الثانية من الدوري الفرنسي.



وبعد شوطٍ أوَّلَ انتهى دون أهدافٍ، سيطر ليون على الكرة، وصنع فرصًا أفضل. ووضع كورنتين توليسو، لاعب الفريق المضيف، الكرة في الشباك في الدقيقة 62، لكنَّ الهدف ألغي بداعي التسلل بعد مراجعة تقنية الفيديو.

وافتتح لوهافر التسجيل في الدقيقة 74 عكسَ مجريات المباراة بعد أن استغل مبوانا ساماتا تمريرةً من البديل فود دوكوري، ليضع الكرة في الشباك بهدوءٍ.

وبدعمٍ من الجماهير التي هتفت للفريق في مباراته الأولى على ملعبه ضمن الدوري الموسم الجاري، ردَّ ليون بهدفٍ متأخرٍ، سجله المهاجم البلجيكي لويس أوبيندا «87»، لكنْ مزيدٌ من الإثارة كان في انتظارهم.

وظن الياباني ناكامورا، صانع اللعب، أنه حسم انتصار لوهافر عندما وضع الكرة في الشباك خلال اللحظات الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع، لكنَّ مراجعة الـ VAR كشفت عن وجود لمسة يدٍ في بناء الهجمة، ليُلغى الهدف، وتنتهي المباراة بالتعادل على الرغم من الضغط الشرس من جانب ليون في الدقائق الأخيرة.

وفي مبارياتٍ أخرى، سادت الفرحة لدى الفرق الزائرة بعد فوز أنجيه 3ـ1 على مضيفه أوكسير، وانتصار تروا 2ـ1 على لوريان، بينما عاد تولوز بنقطةٍ واحدةٍ بتعادله 2ـ2 مع بريست.

وفي وقتٍ سابق من اليوم، سجل ستراسبورج هدفًا متأخرًا، ليفوز 2ـ1 على ضيفه لانس. وأحرز المهاجم المغربي ياسين جسيم هدفين في الشوط الثاني، ليقود فريقه لقلب تأخره، والانتصار بعد أن افتتح فلوريان توفان التسجيل للفريق الزائر من ركلةٍ جزاء.