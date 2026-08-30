الرزيزاء بعد تنصيبه: هدفنا تحقيق كأسي الخليج وآسيا

أكد بدر الرزيزاء، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم بعد تزكيته، الأحد، سعي مجلس إدارته إلى مواصلة الإنجازات وتطوير اللعبة، واضعًا كأس الخليج وكأس آسيا ضمن الأهداف المقبلة، وفق حديثه خلال الجمعية العمومية غير العادية، في الرياض.

وقال الرزيزاء: «سبعة أعوام لم تكن سهلة على المجلس السابق، ونشكر الزملاء على ما قدموه وما فعلوه خلال فترتهم الماضية».

وأضاف: «اليوم تشهد كرة القدم السعودية دعمًا ماديًا ملحوظًا من القيادة ووزارة الرياضة، ونتمنى مواصلة الإنجازات، وأمامنا كأس الخليج وكأس آسيا ونسعى إلى تحقيقهما».

وأشار رئيس الاتحاد السعودي الجديد إلى حجم العمل الذي ينتظر مجلس إدارته خلال المرحلة المقبلة، وقال: «أمامنا عمل كبير، ونسعى إلى مزيد من العمل والتطوير، وأن تكون رياضتنا في مقدمة دول العالم».