المسحل في يوم الوداع: القاسم لم يأخذ حقه.. وصلنا إلى 800 ناد

كشف ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم المستقيل، عن ارتفاع عدد المسابقات إلى أكثر من 47، وزيادة الأندية الممارسة للعبة من 260 إلى 800، خلال الأعوام السبعة التي قضاها على رأس مجلس الإدارة، وفق حديثه في الجمعية العمومية غير العادية، الأحد، في الرياض.

وقال المسحل: «أنا سعيد بوجودي بعد سبعة أعوام من تشريفكم لي بثقتكم كجمعية، وتشرفت أنا وزملائي أعضاء مجلس الإدارة بخدمة كرة القدم ووطننا الغالي عن طريق هذه الرياضة، وفخور جدًا بالعمل مع الجميع، وما تحقق من نجاح فهو بتكاتف الجميع».

وأضاف: «من الصعب اختصار عمل سبعة أعوام في دقائق معدودة، كنا ننظم نحو تسع مسابقات، ووصلنا إلى أكثر من 47 مسابقة، وكان هناك 260 ناديًا يمارسون كرة القدم، واليوم وصل العدد إلى 800، والفضل بعد الله يعود إلى تمكين وزارة الرياضة، ودخول الأندية الخاصة في هذا المجال».

وأوضح المسحل أن كرة القدم النسائية، التي لم تكن موجودة في بداية فترته، أصبحت تضم نحو عشر بطولات، فيما ارتفع عدد اللاعبات من خمسة آلاف إلى أكثر من 11 ألفًا.

وعن المنتخب السعودي الأول، قال: «لسنا راضين عن تصنيف المنتخب، لكن نتمنى التوفيق لمجلس الإدارة الجديد للوصول إلى تصنيف أفضل».

وأشار رئيس الاتحاد المستقيل إلى عودة الحكام السعوديين إلى الظهور في المحافل العالمية خلال كأس العالم 2026، بعد أن كان آخر حضور لهم في 2010.

وأكد المسحل تطور مستوى اللاعب السعودي، مستشهدًا بسعود عبد الحميد، لاعب فريق لانس الفرنسي الأول لكرة القدم، بوصفه أحد أبرز النماذج، مشيرًا إلى ظهوره في دوري أبطال أوروبا.

وقال المسحل: «في الحديث الأخير لي.. أشكر كل من عمل معنا وأشكر إبراهيم القاسم الذي لم يأخذ حقه إعلاميًا خلال 6 أعوام عمل».