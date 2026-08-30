رباعية ميسي تنهي تعثرات إنتر ميامي

سجّل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد فريق إنتر ميامي الأمريكي الأول لكرة القدم، أربعة أهداف قاد من خلالها زملاءه إلى إنهاء سلسلة من خمس مباريات دون فوز، بعدما اكتسح مونتريال المتعثر 7ـ1 صباح الأحد، ضمن منافسات دوري «أم أل أس».

وعانى ميامي من فترة عصيبة منذ استئناف المنافسات عقب مونديال 2026، إذ خسر أربعًا من آخر خمس مباريات خاضها قبل مواجهة في فلوريدا، لكن حامل اللقب عاد إلى سكة الانتصارات بأداء قوي أمام مونتريال القابع في مؤخرة الترتيب في المركز ما قبل الأخير في المنطقة الشرقية.

وسجّل الدولي البرازيلي كاسيميرو المنضم إلى ميامي بعد كأس العالم قادمًا من مانشستر يونايتد الإنجليزي، هدفه الأول مع الفريق برأسية في الدقيقة 20 على ملعب «نو ستايديوم».

غير أن مونتريال رد بهدف في الدقيقة 37 سجّله الألماني فابيان هيربرس، إذ استقرت تسديدة لاعب الوسط الأرضية من على مشارف منطقة الجزاء في الزاوية اليسرى، لكن ميامي لم ينتظر طويلًا لاستعادة التقدم 2ـ1 بتسديدة أرضية ومقوّصة من ميسي من ركلة حرة مباشرة، أربكت التشيلي توماس جيلييه، حارس مرمى مونتريال في الدقيقة 40.

وعزّز ميسي تقدم ميامي في مستهل الشوط الثاني بعد مجهود فردي وسط مجموعة من مدافعي مونتريال، قبل أن يُسدد الكرة أرضية في الزاوية اليسرى.

ولعب الحائز على ثماني كرات ذهبية دورًا رئيسًا في الهدف الرابع لفريقه، إذ منح تمريرة ناجحة وضعت لويس سواريز، زميله السابق في برشلونة، منفردًا أمام المرمى، ولم يخطئ الأوروجوياني في تسجيل الهدف وحسم الفوز الكبير.

وأكمل ميسي ثلاثيته في الدقيقة 83، بعدما استغل تمريرة من مواطنه رودريجو دي بول، ولعب الكرة بهدوء من فوق الحارس جيلييه المتقدم، رافعًا بذلك النتيجة إلى 5ـ1.

وأضاف البديل الشاب أليكس شو الهدف السادس في الدقيقة 89، بتسديدة أرضية قوية من خارج منطقة الجزاء، وتبقى متسع من الوقت لتسجيل ميسي هدفه الرابع، إذ أحرز النجم المخضرم ركلة حرة مباشرة من على مشارف منطقة الجزاء في الزاوية اليمنى «90+6».

وبعد هذا الفوز، رفع إنتر ميامي رصيده إلى 42 نقطة، وصيفًا في المنطقة الشرقية خلف ناشفيل المتصدر برصيد 52 نقطة، بعد انتصار الأخير على سينسيناتي 4ـ0.