بـ 10 ملايين.. تشيلسي يخطف مارتينيز

تعاقد نادي تشيلسي الإنجليزي، مع الأرجنتيني إميليانو مارتينيز، حارس مرمى أستون فيلا، وبطل العالم مع منتخب بلاده في مونديال 2022، وفق ما أعلنه ثامن ترتيب دوري «البريميرليج»، الأحد.

وقال مارتينيز الوافد الجديد في بيان صحافي بثّه الموقع الإلكتروني لتشيلسي: «أنا شخص مليء بالشغف وألعب بقلبي، سأبذل 100% في كل مباراة وكل حصة تدريبية لكي أجعل النادي وزملائي والمشجعين فخورين».

ووقّع الحارس الأرجنتيني البالغ 33 عامًا، عقدًا لمدة ثلاثة أعوام مع تشيلسي، في صفقة بلغت قيمتها 10 ملايين دولار، بحسب وسائل إعلام بريطانية.

ويعود مارتينيز إلى لندن، العاصمة البريطانية، حيث بدأ مسيرته الاحترافية مع أرسنال، لكنه لم يتمكن من فرض نفسه أساسيًا بشكل منتظم في الفريق الأول.

وبعد سلسلة من فترات الإعارة خارج ملعب الإمارات، انضم مارتينيز إلى أستون فيلا 2020، ودافع عن ألوانه لأكثر من 250 مباراة، وكان لاعبًا أساسيًا في تشكيلة الإسباني أوناي إيمري، التي أحرزت لقب مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» الموسم الماضي.

ومع وصول الحارس الجديد، يأمل الإسباني شابي ألونسو، المدرب الجديد لـ«البلوز»، أن يعثر أخيرًا على الحل لمشكلة حراسة المرمى التي عانى منها الفريق في الأعوام الأخيرة.

وتعرض الإسباني روبرت سانشيس، الحارس الذي يحمل حاليًا القميص رقم 1 في تشيلسي، مجددًا للانتقادات عقب الفوز على الجار فولهام 3ـ2 في افتتاح مشوار الفريق بالدوري الإنجليزي الإثنين الماضي.

وكان رحيل مارتينيز متوقعًا، لا سيما بعد انضمام الياباني زيون سوزوكي، صاحب الـ24 عامًا، إلى صفوف أستون فيلا، بعد تألقه مع منتخب بلاده في مونديال 2026، خلال فترة الانتقالات الجارية.