فيدرر يدخل قاعة المشاهير

دخل السويسري روجيه فيدرر، نجم التنس السابق، بعيون دامعة، قاعة مشاهير كرة المضرب الدولية، واصفًا انضمامه الرسمي إليها بأنه أحد أعظم التكريمات في حياته.

وانتابت الحائز على 20 لقبًا في البطولات الكبرى ضمن فردي الرجال، مشاعر جياشة عدة مرات، وهو يخاطب جمهورًا ضم العديد من أساطير التنس، خلال حفل نُظم في نيوبورت في رود آيلاند.

وبدأ اللاعب السابق صاحب الـ45 عامًا بمسح بعض الدموع لدى وصوله إلى المنصة، بعد أن قدمته زوجته السلوفاكية-السويسرية ميركا فافرينيتس لتنصيبه رسميًا.

وأشاد النجم السويسري الملقب بـ«المايسترو» الذي اعتزل كرة المضرب 2022، بمنافسيه والمسؤولين والجماهير وعائلته وأصدقائه الذين شاركوه مسيرته، خلال خطابه، قائلًا: «هذا أحد أعظم التكريمات التي حظيت بها، يسمونها قاعة المشاهير، لكن الشهرة لم تكن يومًا هدفي».

وأضاف اللاعب الذي قضى 310 أسابيع في صدارة التصنيف العالمي لرابطة محترفي كرة المضرب «أيه تي بي» :«كان هدفي أن أقضي حياتي في فعل شيء أحبه، مع أشخاص يحبونه بقدر ما أحبه أنا».

وفي مقدمة مليئة بالدعابة، استعرض بطل ويمبلدون 8 مرات مسيرته من خلال ذكر بعض إحصاءاته الأقل شهرة، متابعًا :«أتحدث عن الأرقام التي تعطي فكرة حقيقية عن الوضع، بين عام 1998، تاريخ ظهوري الأول في «أيه تي بي»، واعتزالي في 2022، ارتديت أكثر من 5000 عصابة رأس، وهذا أكثر من السويدي بيورن بورج، والأمريكي جون ماكنرو مجتمعَين، بصراحة، لا توجد طريقة لقياس ما يعنيه الحضور هنا. من الصعب التعبير عن ذلك بالكلمات».

واستعرض النجم السويسري مسيرته منذ بداياته في عمر الثالثة عشرة كجامع كرات في بطولة للمحترفين في بازل، مسقط رأسه، وصولًا إلى قمة كرة المضرب، واضطر مجددًا إلى مسح دموعه وهو يستحضر أسطورته المفضلة السويدي ستيفان إدبرج، الذي لعب معه مباراة زوجي استعراضية الجمعة الماضي، إلى جانب نجوم آخرين في كرة المضرب وعائلته وأعضاء طاقمه الفني الذي تعاقبوا على تدريبه، مكملًا :«أحتاج إلى مناديل ونظارات شمسية وكل ما يلزم لحماية نفسي في هذه اللحظة. إنها كارثة حقيقية، كانت مسيرة استثنائية. بالنسبة لي، تُمثّل قاعة مشاهير كرة المضرب الدولية فرصة رائعة لاستعراض المسيرة، لكن أيضًا للتطلع نحو المستقبل، كما ترون، ما زلت أكتب رسالة حبي لكرة المضرب. انتهت مسيرتي لاعبًا، لكن كرة المضرب ستبقى دائمًا في قلب كل ما هو أعز لدي، عائلتي وصداقاتي وهذه الأعوام الأربعون الماضية والمستقبل الذي نبنيه معًا. بالنسبة لي أدين لكرة المضرب بكل هذا».