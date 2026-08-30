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تزكية الرزيزاء

2026.08.30 | 03:28 pm
زكت الجمعية العمومية للاتحاد السعودي لكرة القدم، الأحد، بدر الرزيزاء وقائمته لرئاسة وعضوية مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم للدورة المقبلة التي تستمر بين عامي 2026 و2030 في الرياض تصوير: فهد المري
تزكية الرزيزاء

تزكية الرزيزاء

تزكية الرزيزاء

تزكية الرزيزاء