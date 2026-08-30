تزكية الرزيزاء

زكت الجمعية العمومية للاتحاد السعودي لكرة القدم، الأحد، بدر الرزيزاء وقائمته لرئاسة وعضوية مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم للدورة المقبلة التي تستمر بين عامي 2026 و2030 في الرياض تصوير: فهد المري