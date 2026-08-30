رسميا.. غلطة سراي يعلن انتقال لياو

أعلن نادي غلطة سراي التركي، الأحد، رسميًا انتقال البرتغالي رافايل لياو، إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، قادمًا من ميلان الإيطالي، بعقد يمتد 4 أعوام.

وأوضح بطل تركيا في المواسم الأربعة الأخيرة، والمتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، دفعه 44 مليون دولار، لضم المهاجم البالغ 27 عامًا، والذي كان أيضًا محل اهتمام أستون فيلا الإنجليزي.

وأفاد الفريق التركي أن الدولي البرتغالي صاحب الـ49 مباراة دولية، وستة أهداف، الذي استقبله حشد من المشجعين السبت في إسطنبول، سيتقاضى راتبًا سنويًا قدره 11.6 مليون دولار.

ووفقًا لنادي مدينة إسطنبول، فإن 20% من الأرباح المحققة من عملية البيع المقبلة للاعب ستُحوّل إلى ميلان.

ويرافق لياو، الوافد الجديد، المتخرج من أكاديمية سبورتينج البرتغالي، في خط هجوم الفريق التركي النيجيري فيكتور أوسيمن، هداف غلطة سراي، والألماني لوروا سانيه، الجناح السابق لبايرن ميونيخ.

وانتقل لياو إلى ميلان 2019، بعد موسم واحد مع ليل الفرنسي، وسجل 80 هدفًا في 291 مباراة ضمن كافة المسابقات، لكن بعد إحرازه لقب الدوري الإيطالي وجائزة أفضل لاعب 2022، ثم تسجيله رقمه القياسي في موسم واحد بالدوري «15 هدفًا في موسم 2022ـ2023»، لم يتجاوز حاجز الـ10 أهداف بعد ذلك، وفقد مكانه في هجوم الحائز 7 مرات على دوري أبطال أوروبا.

وودّع لياو الجمعة الماضي، زملاءه الذين واجهوا فينيتسيا في الدوري المحلي، حيث سجّل مواطنه جونسالو راموش الذي أصبح هذا الصيف أغلى صفقة في تاريخ ميلان بـ 86 مليون دولار، هدفه الأول.