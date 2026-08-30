ألفاريز يعود إلى تدريبات أتلتيكو مدريد

عاد الأرجنتيني خوليان ألفاريز، لاعب فريق أتلتيكو مدريد الإسباني الأول لكرة القدم، الراغب في الرحيل، إلى التدريبات الجماعية، الأحد، وذلك بعد تعافيه من وعكة صحية أبعدته عن التدريبات في وقت سابق من هذا الأسبوع، وعن الفوز على إشبيلية 3ـ1 ضمن دوري «لاليجا» السبت.

ومع تبقي يومين على إغلاق سوق الانتقالات عند منتصف ليل الثلاثاء المقبل، عاد الدولي الأرجنتيني إلى صفوف الفريق في وقت يواصل فيه برشلونة مساعيه للتعاقد معه.

واستبعد أتلتيكو مرارًا الدخول في مفاوضات بشأن رحيل ألفاريز إلى برشلونة، مع تأكيد ماتيو أليماني، مدير كرة القدم في النادي، مجددًا على موقف أتلتكيو الحازم، قائلًا خلال تصريح لقناة «موفيستار» :«كان النادي واضحًا جدًا وحازمًا، الخطة واضحة. مرّ ألفاريز ببضعة أيام لم يكن يشعر خلالها بأنه في أفضل حال، وقد تدرّب بالفعل بمفرده الجمعة، ونأمل أن يندمج معنا سريعًا وأن يكون متاحًا، للمباراة المقبلة في الدوري».

من جهته، أوضح ميجيل أنخيل خيل مارين، الرئيس التنفيذي في أتلتيكو، أن النادي لن يتفاوض مع برشلونة تحت أي ظرف، وهو موقف يحظى بدعم مجلس الإدارة.

وتعرض ألفاريز بطل العالم في مونديال 2022، مع منتخب بلاده، لصيحات استهجان من جماهير فريقه في نهاية الأسبوع الماضي، عندما شارك بديلًا أمام فياريال، وغادر إلى النفق المؤدي إلى غرف الملابس بمفرده بينما كان زملاؤه يحيون مشجعي أتلتيكو الحاضرين بالتصفيق.