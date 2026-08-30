بعد اقتراب السيتي.. فان دايك يأمل استمرار جاكبو

يأمل الهولندي فيرجيل فان دايك، قائد فريق ليفربول الإنجليزي الأول لكرة القدم، أن يتمكن النادي من الاحتفاظ بمواطنه كودي جاكبو، بعد اقتراب مانشستر سيتي، بطل الدوري 10 مرات، من التعاقد معه قبل إغلاق سوق الانتقالات الثلاثاء.

وقال فان دايك :«جاكبو لاعب عالي الجودة وأعتقد أنه ينبغي لنا الاحتفاظ باللاعبين أصحاب الجودة، لكن دعونا نرى ما الذي ستسفر عنه الأيام الثلاثة المقبلة، من الواضح تمامًا أنني أريد بقاءه، ليس فقط لأنه لاعب مميز، بل لأنه أيضًا صديق لي، وأعتقد أنه سيكون مهمًا جدًا بالنسبة لنا».

ويبدو أن جاكبو قد يتراجع في ترتيب الخيارات الهجومية في ملعب «أنفيلد» بعد وصول برادلي باركولا، من باريس سان جيرمان الفرنسي، مقابل صفقة تصل قيمتها إلى 166 مليون دولار، ما يجعل الفرنسي ثاني أغلى لاعب في تاريخ «البريميرليج».

وخلال ثلاثة أعوام ونصف العام مع ليفربول، سجّل جاكبو 51 هدفًا، ولعب دورًا بارزًا في إحراز النادي لقبه العشرين في الدوري المحلي موسم 2024ـ2025.

وبدأ اللاعب الهولندي البالغ 27 عامًا الموسم الجاري بشكل جيد، بعدما سجّل هدفًا، وصنع آخر خلال تعادل ليفربول في أول مباراتين له تحت قيادة الإسباني أندوني إيراولا، المدرب الجديد، أمام نيوكاسل ونوتنجهام فوريست بالنتيجة ذاتها «2ـ2».

وأشار عدد من التقارير الصحافية، إلى انفتاح ليفربول على فكرة الانتقال وذلك للاستفادة من بيع اللاعب، بعدما كشفت تقارير أخرى أن السيتي سيدفع لضم جاكبو 102 مليون دولار.