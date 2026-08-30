من دون إنفانتينو.. الاتحاد الهولندي يدعو إلى قمة أمستردام

دعا الاتحاد الهولندي لكرة القدم، الأحد، إلى عقد قمة دولية في أمستردام، من دون مشاركة جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي للعبة «فيفا»، وذلك لمناقشة إجراء إصلاحات جذرية لحوكمة الاتحاد.

وأصدر الاتحاد الهولندي بيانًا صحافيًّا، جاء فيه: «الهيئة العالمية تحتاج إلى قيادة جديدة ابتداءً من عام 2027»، مؤكدًا أنَّ تغيير الرئيس وحده لن يكون كافيًا.

وأوضح الاتحاد، الذي سبق أن دعم السويسري خلال إعادة انتخابه الأخيرة عام 2023، أنه بنى دعمه آنذاك على التزامات تتعلق بالحوكمة الرشيدة، وحقوق الإنسان والاستدامة والتعاون الدولي، مضيفًا: «وصلنا الآن إلى نقطة فقدنا فيها الثقة»، منتقدًا التركيز المفرط للسلطة حول الرئيس، وعدم وجود فصل كافٍ بينه وبين إدارة «فيفا».

ويرى الاتحاد الهولندي أنَّ العملية المرتبطة بمشروع «فيفا فوروورد إنتربرايز» الذي سُحب لاحقًا شكَّلت نقطة تحول في علاقته بإنفانتينو، داعيًا إلى نقاش أوسع بشأن هيكل الهيئة الكروية نفسه، قبل التطرق إلى مسألة قيادته المستقبلية، مشددًا على أنَّه ينبغي أولًا تحديد شكل «فيفا» الذي تحتاجه كرة القدم الدولية.

ويطمح الاتحاد إلى منظمة قوية وذات مصداقية تتمتع بحوكمة معززة وشفافية أكبر ورقابة مستقلة، كما يريد أن تصبح حقوق الإنسان والاستدامة ومكافحة العنصرية والتمييز، عناصر محورية في قرارات «فيفا»، وأن تعيد الهيئة استثمار حصة أكبر من إيراداتها في تطوير كرة القدم على مستوى العالم.

ولإطلاق هذا النقاش، يقترح الاتحاد الهولندي استضافة قمة في أمستردام تضم الاتحادات الوطنية والاتحادات القارية للعبة من مختلف أنحاء العالم، متابعًا: «بصفتنا عضوًا مؤسسًا لفيفا، تقع على عاتقنا مسؤولية خاصة، نريد التحرك كطرف فاعل كامل العضوية في المجتمع الدولي لكرة القدم».