حصة تدريبية

انتظم لاعبو فريق أتلتيكو مدريد الإسباني الأول لكرة القدم، الأحد، في حصة تدريبية صباحية، وذلك استعدادًا لمواجهة أتلتيك بلباو، السبت المقبل، ضمن منافسات دوري «لاليجا» (المركز الإعلامي ـ أتلتيكو مدريد)