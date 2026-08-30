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حصة تدريبية

2026.08.30 | 03:55 pm
انتظم لاعبو فريق أتلتيكو مدريد الإسباني الأول لكرة القدم، الأحد، في حصة تدريبية صباحية، وذلك استعدادًا لمواجهة أتلتيك بلباو، السبت المقبل، ضمن منافسات دوري «لاليجا» (المركز الإعلامي ـ أتلتيكو مدريد)
حصة تدريبية

حصة تدريبية

حصة تدريبية