الرزيزاء.. الرئيس الـ 12 في اتحاد القدم

أصبح بدر الرزيزاء الرئيس الـ 12 للاتحاد السعودي لكرة القدم منذ تأسيسه، بعد تزكيته رسميًّا رئيسًا لمجلس الإدارة لأربعة أعوام مقبلة، خلفًا لياسر المسحل المستقيل في يونيو الماضي.

وتعاقب على رئاسة الاتحاد السعودي 11 رئيسًا بين رسمي ومكلف، بدءًا من الأمير عبد الله الفيصل عام 1955، مرورًا بالأمير خالد الفيصل عام 1967، والأمير فيصل بن فهد 1972، والأمير سلطان بن فهد عام 1999، والأمير نواف بن فيصل عام 2011، وأحمد عيد عام 2012، وعادل عزت عام 2016، ونواف التمياط قاد الاتحاد بالتكليف أغسطس 2018، قبل انتخاب قصي الفواز رئيسًا في العام ذاته، وفي فبراير 2019 كلف لؤي السبيعي برئاسة الاتحاد حتى يونيو من العام ذاته.

وتسلَّم ياسر المسحل رئاسة الاتحاد في 2019، واستمر في منصبه سبعة أعوام حتى أغسطس 2026، قبل أن تنتقل الرئاسة إلى الرزيزاء، الذي زُكّي لقيادة مجلس الإدارة خلال الأعوام الأربعة المقبلة.