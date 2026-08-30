رالي باراجواي.. باجاري يتقدم ويقترب من اللقب الثالث

يتجه الفنلندي سامي باجاري، سائق تويوتا، إلى تحقيق فوزه الثالث تواليًا في بطولة العالم ​للراليات، بعد إنهائه المرحلة قبل الأخيرة من رالي باراجواي بفارق 24.1 ثانية.

وقال باجاري، الذي فقد جزءًا من جناح سيارته الخلفي، عندما انحرف عن المسار في المرحلة الـ 11: «بالنسبة لي، هذا تحدٍ مختلف عن إستونيا وفنلندا، يتعلق ⁠الأمر أكثر بالصمود، لا يزال ‌من الممكن ‌أن تسوء أمور كثيرة».

وكان السائق الفنلندي، الفائز في إستونيا وفنلندا، متقدمًا بفارق 11.9 ثانية على النيوزيلندي هايدن بادون، في بداية اليوم، ونجح في إدارة إطارات سيارته ‌لتوسيع فارق ‌تقدمه خلال المراحل ​التسع التي جرت ⁠في ​أجواء جافة ⁠إلى حد كبير ليصبح على بعد خمس مراحل من الفوز.

وأنهى ​بادون، سائق هيونداي، المرحلة متقدمًا بفارق 32.2 ثانية على إلفين ‌إيفانز، سائق تويوتا، ومتصدر بطولة العالم، بينما يتنافس أدريان فورمو، سائق هيونداي، على منصة التتويج من المركز الرابع، بعد فوزه بخمس ‌مراحل، وتقليص الفارق إلى 3.3 ثانية، بعد أن كان متأخرًا بفارق ⁠55 ⁠ثانية، عند انطلاق سباق.

ويتصدر ​إيفانز الترتيب ​بفارق 30 نقطة عن باجاري، بينما تتبقى ثلاث جولات بعد رالي باراجواي.