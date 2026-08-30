شيمبير ورايكوفيتش.. المرة الأولى الحراسة تخطف الأفضلية

تصدر الكرواتي أدريان شيمبير، حارس مرمى فريق الفتح الأول لكرة القدم الجديد، والصربي بريدراج رايكوفيتش، نظيره في الاتحاد، تقييمات لاعبي الطرفين في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي، السبت، ضمن الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي.

وحصل شيمبير على 9.6 درجة، مقابل 8.9 لرايكوفيتش، وفق تقييمات «سوفا سكور»، ليحتل الحارسان المركزين الأول والثاني بين جميع المشاركين في المواجهة.

وسجلت المباراة الحالة الأولى خلال الموسم الجاري التي ينال فيها حارسا الفريقين أعلى تقييمين، بعدما خلت حالات التعادل السلبي الثلاث السابقة من وجود الحارسين معًا في صدارة التقييمات.