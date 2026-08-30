من هو دا كوستا صانع انتصار الخلود على الأهلي؟

في 26 يوليو 2002 ولد كوبا جوميز دا كوستا، لاعب وسط فريق الخلود الأول لكرة القدم، في بلدة لا موخونيرا التابعة لمقاطعة ألميريا في إسبانيا، لأبوين من أصول غينية بيساوية، وهو إسباني الجنسية. بدأ مشواره الكروي في الفئات السنية بنادي لا موخونيرا بين 2011 و2014، ثم انتقل إلى أكاديمية ألميريا حتى 2016، تبعها نادي لا كانيادا أتلتيكو حتى 2018، ثم عاد إلى لا موخونيرا حتى 2020، قبل أن ينضم إلى ماراسينا في موسم 2020ـ2021.

انتقل بعدها إلى الفريق الأول لماراسينا 2021، ثم إلى نادي بيرخا في موسم 2021ـ2022، ولعب بعدها في الدوري السلوفيني الممتاز مع نادي تابور سيزانا 2022.

عاد إلى إسبانيا في موسمي 2023 و2024 مع نادي كونكينسي، ثم انضم إلى الفريق الرديف لخيتافي في موسم 2024ـ2025، وصعد للفريق الأول لخيتافي في العام نفسه، وشارك في الدوري الإسباني وسجل هدفًا في مرمى لاس بالماس، في فبراير 2026 أعاره خيتافي إلى نادي أندرلخت البلجيكي.

في 9 يوليو 2026 أعلن نادي الخلود السعودي رسميًا التعاقد معه قادمًا من خيتافي، لتدعيم خط الهجوم في الموسم الجديد ضمن دوري روشن السعودي، والتحق مباشرة بمعسكر الفريق في إسبانيا استعدادًا للموسم.

الفتى المولود في إسبانيا صاحب الـ 24 عامًا يبلغ طوله 1.82 متر ووزنه 73 كجم، ويجيد اللعب جناحًا أيسر ومهاجمًا صريحًا، وتقدر قيمته السوقية بـ«1.5 مليون يورو» بحسب موقع «ترانسفير ماركت».

على ملعب نادي الحزم قاد الفتى الأسمر فريقه الخلود السبت إلى الانتصار 3ـ1 على الأهلي في الجولة الرابعة من دوري «روشن» بعد صناعته الهدفين الأول والثالث ونال تقييم 7.1 بحسب موقع «سوفا سكور».