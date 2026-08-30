فليك: عودة يامال مسألة وقت

أوضح الألماني هانزي فليك، مدرب فريق برشلونة الإسباني الأول لكرة القدم، أن الشاب لامين يامال، نجم الفريق الكاتالوني بدأ يستعيد مستواه المعهود، وذلك قبل مواجهة رايو فايكانو، الإثنين، ضمن منافسات دوري «لاليجا».

وأشار فليك في المؤتمر الصحافي، الأحد، إلى أن بطل العالم 2026 مع إسبانيا، بدأ يعود إلى أفضل مستوياته، وهو المستوى الذي لم يبلغه منذ تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية للفخذ أبريل الماضي، قائلًا: «أعلم أن الجميع قلقون بشأن لامين، كيف هو وما وضعه، وبالطبع، إذا نظرتم إلى حالته، فقد خاض كأس العالم بعد إصابة كبيرة، عاد الآن بعد عطلة استمرت ثلاثة أسابيع، وربما لم تكن المباراة الأولى أفضل مبارياته، لكنني قلت إنني كنت سعيدًا ببدئه المباراة، وقد عمل من أجل الفريق».

وعن مستوى يامال المتراجع في الشوط الأول أمام بلباو، الخميس الماضي، والذي رفع من أدائه بعد الاستراحة، أضاف فليك :«لعب 90 دقيقة أمام بلباو، وفي الوقت الحالي، من الجيد له أيضًا أن يقضي 90 دقيقة كاملة على أرض الملعب، رأيناه في بعض اللقطات عند هذا المستوى العالي فعلًا، وربما لم تتمكنوا من رؤية ذلك في الحصة التدريبية مساء الأحد، لكنني رأيته وكان الأمر ممتازًا، الجميع يحب لامين، وهو يسير في الطريق الصحيح، وعلينا أن ندعمه، ونحن نفعل ذلك».

وعانى اللاعب البالغ 19 عامًا في المباراة الأولى لبرشلونة الموسم الجاري أمام إلتشي، لكنه قدم أداءً أفضل أمام أتلتيك بلباو في المباراة الثانية، على الرغم من عدم تسجيله أي هدف.

وفاز برشلونة في أول مباراتين له الموسم الجاري، مع اعتماد البرازيلي رافينيا كرأس حربة مؤقت، بعدما فشل حامل اللقب في التعاقد مع هدفه الرئيس الأرجنتيني خوليان ألفاريز، من أتلتيكو مدريد.