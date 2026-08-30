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استعداد أخير

2026.08.30 | 04:29 pm
انتظم لاعبو فريق برشلونة الإسباني الأول لكرة القدم، الأحد، بحصة تدريبية أخيرة، استعدادًا لمواجهة رايو فايكانو، الإثنين، ضمن منافسات دوري «لاليجا». (المركز الإعلامي ـ برشلونة)
استعداد أخير

استعداد أخير

استعداد أخير

استعداد أخير