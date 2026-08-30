استعداد أخير

انتظم لاعبو فريق برشلونة الإسباني الأول لكرة القدم، الأحد، بحصة تدريبية أخيرة، استعدادًا لمواجهة رايو فايكانو، الإثنين، ضمن منافسات دوري «لاليجا». (المركز الإعلامي ـ برشلونة)