الظهور الأول

سجل الحارس الأرجنتيني إميليانو مارتينيز، الأحد، ظهوره الأول بقميص فريق تشيلسي الإنجليزي الأول لكرة القدم في مواجهة برايتون بعد انتقاله إليه قادمًا من أستون فيلا.(وكالات)