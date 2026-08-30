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الظهور الأول

2026.08.30 | 04:31 pm
سجل الحارس الأرجنتيني إميليانو مارتينيز، الأحد، ظهوره الأول بقميص فريق تشيلسي الإنجليزي الأول لكرة القدم في مواجهة برايتون بعد انتقاله إليه قادمًا من أستون فيلا.(وكالات)
الظهور الأول

الظهور الأول

الظهور الأول