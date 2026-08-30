الرئيسية / الصورة .. قصة

تتويج فرنسي

2026.08.30 | 04:36 pm
تُوِّجت الفرنسية ديان باري، الأحد، بلقب بطولة مونتيري المفتوحة للسيدات، بعد فوزها على البلجيكية إليز ميرتنز في المباراة النهائية. (رويترز)
تتويج فرنسي

تتويج فرنسي

تتويج فرنسي