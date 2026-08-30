«رومان» يرسم خريطة الكون الجديدة

أطلقت وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» الأحد، التلسكوب الفضائي «رومان»، في مهمة تهدف إلى رسم خريطة غير مسبوقة للكون، وذلك ضمن مشروع يمتد لأعوام، بهدف كشف بعض أبرز الألغاز في علم الفيزياء، منها المتعلقة بالمادة المظلمة والطاقة المظلمة.

وأُطلق هذا الجهاز المتطور عند الـ07:26 بالتوقيت الأمريكي، عن طريق صاروخ «فالكون هيفي» التابع لشركة «سبايس إكس»، من مركز كينيدي الفضائي في فلوريدا، بجنوب شرق الولايات المتحدة، وفق ما أظهر بث مباشر عرضته «ناسا».

واستغرق تصنيع هذا التلسكوب أكثر من 10 أعوام، بتكلفة تجاوزت أربعة مليارات دولار، وسُمّي على نانسي جريس رومان، إحدى أبرز عالمات الفلك الأمريكيات والملقبة بـ«رائدة هابل»، إذ يعد هذا التلسكوب من أهم تلسكوبات «ناسا».

وبينما كشف التلسكوب «هابل» عن أن الكون يتوسع بوتيرة أسرع مما كان يُعتقد، سيحاول التلسكوب «رومان» الإجابة عن الأسئلة المتبقية بشأن هذا التوسع، واضعًا أطلسًا جديدًا للكون، وفق ما أكده جاريد ايزاكمان، مدير وكالة «ناسا»، عند عرض مشروع التلسكوب، أبريل الماضي.