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فيدرر بين المشاهير

2026.08.30 | 04:46 pm
انضم السويسري روجر فيدرر، أسطورة التنس السويسرية، إلى قاعة مشاهير التنس الدولية، خلال حفل التكريم الذي جرى في مدينة «نيوبورت، رود آيلاند» الأمريكية، الأحد. (الفرنسية)
فيدرر بين المشاهير

فيدرر بين المشاهير

فيدرر بين المشاهير