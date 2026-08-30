فيدرر بين المشاهير

انضم السويسري روجر فيدرر، أسطورة التنس السويسرية، إلى قاعة مشاهير التنس الدولية، خلال حفل التكريم الذي جرى في مدينة «نيوبورت، رود آيلاند» الأمريكية، الأحد. (الفرنسية)