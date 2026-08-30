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فيدرر بين المشاهير
2026.08.30 | 04:46 pm
انضم السويسري روجر فيدرر، أسطورة التنس السويسرية، إلى قاعة مشاهير التنس الدولية، خلال حفل التكريم الذي جرى في مدينة «نيوبورت، رود آيلاند» الأمريكية، الأحد. (الفرنسية)
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