أبو داود: لا تحكموا على بوسيتش.. وأبعدوا أرتيم

طالب باسم أبو داود، قائد فريق الأهلي الأول لكرة القدم السابق، بتجنب التسرع في الحكم على المدرب الهولندي مارينو بوسيتش، بعد الخسارة الأولى، السبت، منذ توليه المهام الفنية الموسم الجاري، خلفًا للألماني ماتياس يايسله.

وأوضح لـ«الرياضية» أبو داود قائلًا: «يجب على الجماهير والمهتمين بالشأن الأهلاوي، ألا يتسرعوا بالحكم على إمكانات بوسيتش، بعد الخسارة الأولى الموسم الجاري أمام الخلود 1ـ3، في الجولة الرابعة من الدوري».

وأضاف: «أعتقد أن اللاعبين صنعوا الكثير من الفرص أمام مرمى الخلود، فقط كان الفريق يحتاج إلى تركيز ذهني داخل المستطيل الأخضر، وهذا الأمر لو حدث لاختلفت النتيجة، لكن هذه هي كرة القدم».

وتابع النجم الأهلاوي قائلًا: «الأهلي افتقد في هذه المواجهة إلى خدمات البرازيلي جالينيو، إضافة إلى أن الأوكراني أرتيم بوندارينكو مستواه أقل من عادي ولا يرتقي إلى اللعب في الدوري السعودي، ويجب على الإدارة الآن البحث عن تدعيم الفريق بثلاثة مراكز، ظهيري جنب ولاعب محور».

وتابع: «أتوقع أن يكون موسم الأهلي ناجحًا إذا سلم من «المنغصات»، طالما أن النادي يملك لاعبين ذوي خبرة مثل البرازيلي روجر إيبانيز، والتركي ميريح ديميرال، والسنغالي ادوارد ميندي، والإنجليزي ايفان توني، هؤلاء دورهم مهم في جمع الفريق ودفع اللاعبين للأمام».