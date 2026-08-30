الإثنين.. آنج يرسم خطة الاتحاد

يفتح الأسترالي آنج بوستيكوجلو، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، الإثنين، ملف مواجهة «الكلاسيكو» أمام الاتحاد، السبت المقبل، على ملعب «الإنماء» بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، في قمة الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته إلى أنَّ آنج، مدرب الفريق، الذي أراح اللاعبين 48 ساعة، سيخضع الأساسيين الذين شاركوا أمام التعاون في الجولة الماضية لتدريبات استرجاعية، على أن يبدأ برسم الخطط والطرق الفنية، التي ينوي تطبيقها أمام الاتحاد في الجولة المقبلة.

وبيَّن المصدر أنَّ جميع لاعبي النصر جاهزون لهذه المواجهة، ماعدا محمد مران وسعد الناصر، اللذين يخضعان لبرنامجهما العلاجي المعد مسبقًا من قبل الجهاز الطبي، نظير معاناة الأول من تمزق في العضلة الخلفية، والثاني من كدمة في مفصل القدم.

ويتصدر النصر قائمة دوري روشن السعودي بالعلامة الكاملة «12 نقطة»، بعد تحقيقه أربعة انتصارات متتالية أمام الفتح 3ـ0، الرياض 4ـ0، الاتفاق 3ـ2، والتعاون 2ـ1.