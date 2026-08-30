الأهلي يعيد جالينيو أمام الهلال

يتقدم البرازيلي ويندرسون جالينيو، جناح فريق الأهلي الأول لكرة القدم، التدريبات، الأحد، في مقر النادي في جدة، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأراح بوسيتش لاعبه جالينيو عن مواجهة الخلود، السبت الماضي، والتي خسرها الفريق 1ـ3.

وأوضح المصدر ذاته أن جالينيو سيكون في القائمة الأساسية التي ستغادر بعد نهاية التدريب، مساء الإثنين، إلى الرياض، استعدادًا لمواجهة «الكلاسيكو» أمام الهلال، في «مؤجلة» الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي.

وبيّن المصدر أن الهولندي مارينو بوسيتش، مدرب الفريق، سيخضع الأساسيين الذين شاركوا أمام الخلود إلى تدريبات استرجاعية واستشفائية، على أن يبدأ في رسم النهج التكتيكي وإجراء مناورة أخيرة، الإثنين، استعدادًا لمواجهة الهلال.

ويحتل الأهلي المرتبة السادسة في قائمة دوري «روشن»، برصيد 6 نقاط، من فوزين وخسارة وحيدة.