الرابطة تضع الخلود بين خيارين قبل الاتحاد

وضعت رابطة دوري المحترفين السعودي خيارين أمام إدارة نادي الخلود بشأن ملعب مواجهة فريقها الأول لكرة القدم ضد الاتحاد، ضمن الجولة الـ 18 من دوري «روشن» 14 ديسمبر المقبل، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته أن إدارة النادي القصيمي تلقت خطابًا من الرابطة، الأحد، بشأن اختيار ملعب بديل عن نادي الحزم في مواجهة الاتحاد.

ووفقًا للمصدر ذاته، طلبت الرابطة من إدارة الخلود اختيار ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة أو ملعب إدارة التعليم في الرس بسبب أعمال الصيانة في ملعب نادي الحزم.

ويحتل الخلود المركز الثالث في سلم الترتيب برصيد 8 نقاط من انتصارين وتعادلين دون أي خسارة.