«أس» : بنزيما يغادر الهلال.. والعروض تلاحقه

يغادر الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم فريق الهلال الأول لكرة القدم، صفوف القطب العاصمي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وفق صحيفة «أس» الإسبانية، الأحد.

ووفق الصحيفة ذاتها، تلقى بنزيما عدة عروض في ظل رغبة الهداف الفرنسي بمواصلة اللعب خلال الموسم الجاري.

وخرج بنزيما «38 عامًا» من حسابات الهلال، بعد قدوم البرازيلي جابرييل مارتينيلي، ليصبح الأجنبي الثامن فوق سن 21 في القائمة الزرقاء.

يذكر أن «الرياضية» نشرت 27 يوليو الماضي، نقلًا عن مصدر خاص، أن إدارة الهلال اقترحت على بنزيما الانتقال إلى أحد الأندية الصاعدة في دوري روشن السعودي خلال «الميركاتو الصيفي»، لكنَّ اللاعب رفض الفكرة بشكل قاطع، مشترطًا الحصول على كامل مستحقاته المالية عن العام الأخير في عقده، ما يمنحه حرية اختيار وجهته المقبلة دون أي تدخُّل من الإدارة.

وخاض الفرنسي مع الهلال 16 مباراةً في مختلف المسابقات منذ انضمامه إلى النادي، يناير الماضي، سجَّل خلالها 10 أهداف، بينها ثلاثيتان، وصنع خمسة أهداف، وفق موقع «ترانسفير ماركت» العالمي.