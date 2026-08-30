تشيلسي يضرب برايتون برباعية

كسب فريق تشيلسي الإنجليزي الأول لكرة القدم منافسه برايتون آند هوف ألبيون 4ـ3 في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب ستامفورد بريدج، الأحد.

وسجل روميو لافيا هدفًا مبكرًا، وأضاف بيدرو ‌نيتو وجواو ‌بيدرو هدفين آخرين ليتقدم ​تشيلسي ‌3ـ0 ⁠بعد ​32 دقيقة، ⁠لكن الفريق الزائر قلص الفارق عبر ماليك يالكويي وهدف عكسي من جواو بيدرو.

وحسم كول بالمر الفوز بهدف رائع، قبل أن يسجل باسكال ⁠جروس الهدف الثالث لبرايتون، الذي ‌لم يستسلم ‌حتى اللحظات الأخيرة، ​بضربة رأس في ‌الوقت بدل الضائع.

وحقق تشيلسي انتصاره ‌الثاني في مباراتين، بعدما سجل سبعة أهداف واستقبلت شباكه خمسة أهداف.

وبدا برنتفورد في طريقه للانضمام إلى ‌تشيلسي وتحقيق النقطة السادسة بعدما تقدم على ليدز يونايتد ⁠بهدف ⁠من كيفن شاده، لكن دومينيك كالفيرت-لوين أدرك التعادل في الشوط الثاني.

وحصد سندرلاند أول نقاطه الموسم الجاري بعدما سجل ويلسون إيسيدور هدف المباراة الوحيد في الفوز 1ـ0 على ضيفه فولهام.