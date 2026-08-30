«ذا أثلتيك»: الهلال وأرسنال يتفقان على انتقال مارتينيلي

توصلت إدارة الهلال ونظيرتها في أرسنال الإنجليزي إلى اتفاق نهائي يقضي بانتقال البرازيلي جابرييل مارتينيلي إلى صفوف فريقها الأول لكرة القدم خلال نافذة الانتقالات الصيفية الجارية، وفق وكالة «ذا أثلتيك» البريطانية، الأحد.

وبحسب الوكالة عينها، تبلغ قيمة انتقال مارتينيلي إلى الهلال نحو 70 مليون يورو، بعقد يمتد أربعة مواسم.

ولم يتوصل مارتينيلي حتى الآن إلى اتفاق نهائي مع إدارة شركة نادي الهلال على كافة تفاصيل الشروط الشخصية، إلا أن الأطراف المعنية لا ترى أن هذه النقطة تشكل عائقًا أمام إتمام الصفقة.

ومن المنتظر أن يسافر الجناح البرازيلي إلى الرياض خلال الأسبوع الجاري، تمهيدًا لاستكمال إجراءات انتقاله إلى صفوف الأزرق.

وخاض الجناح البرازيلي 53 مباراة مع أرسنال، الموسم الماضي، سجل خلالها 11 هدفًا، وصنع سبعة، خلال 2384 دقيقة لعب، وتلقى خمس بطاقات صفراء.

وحقق مارتينيلي بقميص أرسنال ثلاثة ألقاب «الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس إنجلترا والدرع الخيرية».