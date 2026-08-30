أياكس يضم أمرابط حتى 2028

انتقل المغربي سفيان أمرابط، لاعب الوسط، إلى فريق أياكس الهولندي الأول لكرة القدم بعقد حتى عام 2028، الأحد، بعد إنهاء عقده مع فنربخشة التركي.

وكان أمرابط «30 عامًا»، الذي لم يلعب أساسيًّا في تشكيلة «أسود الأطلس» التي خرجت من ربع نهائي مونديال أمريكا الشمالية، قد ارتدى قميص ريال بيتيس الإسباني بالإعارة في الموسم الماضي.

وقال أياكس، في بيان «وقّع لاعب الوسط الدفاعي عقدًا في أمستردام يدخل حيّز التنفيذ فورًا ويمتد حتى 30 يونيو 2028».

وأضاف «ينضم الدولي المغربي إلى أياكس في صفقة انتقال حر بعد توصله في وقت سابق من السبت إلى اتفاق مع ناديه السابق لإنهاء عقده».

وذكر جوردي كرويف، المدير الفني للنادي «يسرّنا للغاية التعاقد مع سفيان. هو لاعب قوي بدنيًّا، ويتمتع بمهارات فنية عالية، ويملك خبرة دولية كبيرة».

وتابع «يعرف الدوري الهولندي جيدًا، ولذلك نتوقع أن ينسجم سريعًا. سفيان من نوعية اللاعبين التي كنَّا نبحث عنها».

وبدأ أمرابط مسيرته الاحترافية في هولندا مع أوتريخت عام 2014 وبقي معه حتى 2017 ثم انضمّ فينورد، قبل تنقّله بين بلجيكا وإيطاليا وإنجلترا وتركيا وإسبانيا.

مثَّل منتخب بلاده في 78 مباراة وشارك في النسخ الثلاث الأخيرة من نهائيات كأس العالم.