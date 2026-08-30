«نبي منتخب قوي.. اعمل باحترافية.. ابعد المتعصبين»

جذبت تزكية بدر الرزيزاء رئيسًا لمجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم للدورة السادسة «2026ـ2030» من قبل الجمعية العمومية للاتحاد، الأحد، اهتمامات مستخدمي منصة التدوينات القصيرة «إكس».

وحظي إعلان تزكية الرزيزاء، عبر حساب الاتحاد السعودي للعبة الرسمي في المنصة ذاتها، على تفاعل سجَّل خلاله المستخدمين أكثر من 400 رد، خلال ثلاث ساعات فقط.

وتباينت آراء الجماهير الرياضية ما بين متفائل بحقبة إدارية جديدة، ومُطالب بتغييرات سريعة التنفيذ، ونصح الفريق الأخير الرزيزاء بصب جل اهتمامه على المنتخب السعودي الأول، منهم المغرد سعد الذي قال: «الله يطرح فيك البركة وتغير من المنتخب الأول ليكون الأقوى في آسيا والبطولات العالمية، هرمنا من الفترة السابقة كلها نكبات وإحباطات».

وطالب المغرد الحاجب الرئيس الجديد بضرورة العمل الاحترافي في الاتحاد، وكتب: «ألف مبروك للأستاذ بدر بن سليمان الرزيزاء رئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم، أمامكم أربعة أعوام لصناعة مرحلة مختلفة.. اتحاد أكثر احترافية وعدالة ووضوحًا، وقرارات تُطبق على الجميع، ثقتنا كبيرة، وطموحاتنا أكبر.. والنجاح بالأفعال، بالتوفيق في مهمتكم»، ومثله مقرن قائلًا: «المنتخب أهم من أي شي يدار من الاتحاد، باقي أقل من 23 يومًا على كأس الخليج لو طلعت بهاذي البطولة ظفرت بمكانة عند الجماهير افعل كما فعلت مع القادسية بالتوفيق».

وتمنى فريق المتفائلين إبعاد الرئيس الجديد المتعصبين عن الاتحاد، ومنهم المغرد أبو أحمد، الذي بيَّن أن خلو أعضاء مجلس إدارته أو أعضاء لجان الاتحاد من المتعصبين يقابله عدالة ورضاء الجماهير، كاتبًا: «اعمل باحترافية.. العدل ثم العدل، ابعد المتعصبين لا تتهاون معهم».

ووجه أبو ليان رسالة إلى الرزيزاء أوضح خلالها بضرورة تحقيق المنتخب السعودي الأول إنجازًا فعليًّا، قائلًا: «ما نبي تأهل.. التأهل ما هو إنجاز.. تجاوزنا هذه المراحل وشبعنا منها.. نبي ذهب.. نبي بطولات.. نبي منتخب قوي يرفع الرأس، لا يشغلونك في أيّ شيء غير المنتخب الأول.. هو الأساس، تقييمك بناءً على ما ينجزه المنتخب غير ذلك لا يهم».